Kaaris : un grave incident a perturbé son show à la Défense Arena, Booba le pique

Alors que la plupart des spectateurs du concert de Kaaris à la Défense Arena ont vécu une superbe soirée avec un show réussi de la part du rappeur originaire du 93, pour certaines personnes, l’événement a viré au cauchemar et Booba n’a pas raté l’occasion d’ajouter son commentaire sur cette affaire.

Kaaris a fait vibrer les murs de la salle de la Défense Arena devant des milliers de fans pour fêter les dix ans de l’anniversaire de l’album Or Noir dans le cadre d’une tournée symbolique. Riska a interprété sur scène les plus grands classiques de sa discographie dans une ambiance de folie dans la fosse de la Défense Arena. Sauf que pour une partie du public, la soirée ne s’est pas passée comme prévu : des spectateurs ont déploré avoir subi des piqûres dans la foule par un homme. Cet individu, avec une partie du visage masquée à l’aide d’une cagoule et portant des gants, a utilisé une seringue pour piquer deux personnes.

C’est une heure après le début de la performance de Riska que les spectateurs ont signalé les agissements de cet individu après des piqûres aux cuisses. L’une des victimes est restée pour suivre la suite du concert et l’autre, emmenée par les secours après un malaise, a préféré se rendre à l’hôpital, mais son état de santé ne présente aucune inquiétude. À l’exception de cet incident, la soirée s’est déroulée sans aucun autre problème majeur, même si quelques fans ont été expulsés de la foule pour avoir jeté des fumigènes.

La police a ouvert une enquête suite à l’incident des piqûres pour administration de substance nuisible. Toujours à l’affût de l’actualité de ses rivaux, Booba a relayé cette information dans une story pour accuser Kaaris de porter la poisse avec le message « Chat noir ».