Anne, escroqué par un faux Brad Pitt attaque TF1 et veut rétablir la vérité

Le reportage de “Sept à Huit” sur le faux Brad Pitt ayant arnaqué une Française de plus de 800 000 euros continue de faire le buzz sur les réseaux sociaux et dans la presse. TF1 a finalement fait marche arrière et supprimé son documentaire, suite aux vives réactions de la victime, Anne. Cette dernière envisage de poursuivre en justice les réalisateurs, dénonçant un montage qui aurait déformé sa parole et lui aurait valu des milliers de moqueries en ligne.

Anne, en décidant de répondre à ses détracteurs, souhaite rétablir la vérité sur son expérience

Depuis la diffusion du témoignage d’Anne, la polémique enfle. La quinquagénaire est victime de cyberharcèlement, les internautes se moquant de sa naïveté. Pourtant, son objectif était de sensibiliser le public aux arnaques en ligne. Très en colère, Anne déplore que l’on ne retienne que l’idée qu’elle était “amoureuse” d’un faux Brad Pitt. “Ce n’est pas du tout l’histoire”, affirme-t-elle.

La victime du faux Brad Pitt souhaite inciter à une plus grande empathie envers les victimes d’escroqueries sentimentales

“Vous ne pouvez pas juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque”, déclare Anne, qui accuse les producteurs de ne pas avoir respecté son accord sur le montage du documentaire. Ce montage a déclenché une vague de commentaires négatifs, avec des milliers de tweets et le nom “Brad Pitt” en tête des tendances sur X.

En réponse, Anne va prendre la parole dans l’émission “Legend”, où un hacker nommé Marwan a réussi à identifier l’auteur de l’arnaque, l’individu ayant usurpé l’identité de l’acteur américain a été retrouvé au Nigeria. Dans ce témoignage exclusif, Anne s’explique sur les mécanismes de cette escroquerie qui l’a ruinée. Une cagnotte a été lancée sur Leetchi pour l’aider à financer ses frais d’avocats. Elle révèle également être hospitalisée depuis novembre 2024 en raison d’une dépression causée par cet événement.