“Complètement inconséquent”, Koba LaD choque les proches de la victime

Dans des propos relayés par Le Parisien, les proches de la victime décédée dans l’accident impliquant Koba LaD fustigent le comportement du rappeur et dénoncent son manque de compassion face au drame. Ils l’accusent de minimiser la tragédie.

Koba LaD accusé d’un manque de compassion !

Lors de l’accident de la route causé par Koba LaD alors qu’il conduisait une puissante Audi RS4, l’un des passagers du véhicule est décédé. C’est suite à une collision avec un poids lourd sur l’A86 que le drame a eu lieu au mois de septembre 2024. La voiture a percuté le camion stationné sur une bretelle de station-service. Après l’incident, le rappeur a été testé positif au contrôle de stupéfiants, alors qu’il avait pourtant prétendu précédemment avoir arrêté la drogue.

Ce drame a coûté la vie au styliste William Dogbey, ami du rappeur. Il avait pris place sur le siège passager au moment de monter dans la voiture. La famille de la victime s’est confiée sur cette tragédie au Parisien et déplore la réaction de Koba LaD. Son père explique que Koba et son fils étaient ravis d’avoir pu terminer l’album et le clip du chanteur le soir avant l’accident, puis d’avoir été « brisés » quelques heures après le départ des hommes, à l’annonce de l’incident.

Le rappeur ne semble pas réaliser les conséquences du drame qu’il a causé auprès des proches de William Dogbey

« Koba a causé tellement de dégâts à lui tout seul, on n’imagine pas. Nos anniversaires en fin d’année, Noël… C’était dur parce qu’on était tous ensemble et qu’il en manque toujours un », témoigne avec tristesse un membre de la famille. La compagne de William s’agace du manque de considération qui alourdit sa peine et du fait que le père de ses enfants est décédé pour avoir fait trop confiance à l’un de ses amis. « Pas même un mot d’excuse. Pas même une lettre ou un appel via avocats interposés. (…) Notre peine est alourdie par son manque de considération à notre égard et l’apparente absence de remords qu’il véhicule », confesse-t-elle à propos de Koba LaD.

Les jours qui ont suivi le drame, les proches de William Dogbey n’ont pas éprouvé de rancœur envers Koba LaD pour avoir causé cet accident mortel, mais cela est venu par la suite en raison du comportement de l’artiste depuis son incarcération. « Quand je vois qu’il fait des posts Snapchat en cellule où il assure que tout va bien pour lui, qu’il fait des blagues à la barre lors de son procès pour séquestration », s’agace le frère de William Dogbey, alors que sa famille s’est sentie dégoûtée par la demande de libération du rappeur, qui est, selon eux, « complètement inconséquente » et qu’« il ne se rendait pas compte de ce qu’il avait fait ». Il s’étonne aussi du soutien d’autres artistes pour demander sa sortie de prison, comme l’ont fait Ninho et Niska avec un maillot « Libérez Koba » sur scène.