Eminem accuse Suge Knight de l’assassinat de Biggie et de Tupac

Un diss track d’Eminem vient de fuiter sur la toile, dans lequel le rappeur américain cible directement Suge Knight, l’accusant d’être impliqué dans les meurtres de Biggie et de Tupac.

“Je tiens Suge responsable de la mort des deux plus grands rappeurs de cette planète. Si seulement le regretté et grand Biggie pouvait parler à ma place“, chante Eminem dans ce titre produit en 2003 et auquel participe sa fille, Hailie Jade. Slim Shady s’en prend violemment à Ja Rule et Suge Knight, rendant également hommage à 2Pac.

Suge Knight est responsable de la mort de Tupac selon Eminem qui le démolit !

Le morceau s’ouvre sur le sample de “Bomb First” de 2Pac, puis Eminem s’inspire des paroles du défunt rappeur dans le titre “Against All Odds” extrait de “The Don Killuminati: The 7 Day Theory” avant de s’attaquer frontalement à Ja Rule et à Suge Knight, qu’il accuse d’être le commanditaire des meurtres de 2Pac et de Biggie. Hailie Jade, de son côté, participe à ce diss track intitulé “Smack You” en se moquant de Ja Rule.

Ce titre aurait pu bouleverser la carrière de certains artistes signés chez Death Row Records à l’époque de son enregistrement. “Je viens d’écouter la fuite de ‘Smack You’, et je pense que si elle était sortie à l’époque, elle aurait changé ma trajectoire de carrière vers Shady, car j’étais le principal artiste de Tha Row à cette époque, et il n’y avait aucun moyen que je puisse rester les bras croisés après ça”, confie KXNG Crooked, ancien membre du label de Suge Knight.

Malheureusement, le titre a été rapidement retiré de toutes les plateformes et des réseaux sociaux en raison d’une violation des droits d’auteur. “Cette vidéo n’est plus disponible en raison d’une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur envoyée par un tiers”, peut-on lire sur YouTube.