En 11 mois, Booba décroche la platine avec Ad Vitam Aeternam

Booba vient d’ajouter un nouveau trophée à son palmarès, même si celui-ci s’est fait attendre près d’un an !

Avec plus de 25 ans de carrière et 11 albums à son actif, Booba vient d’obtenir une nouvelle certification de platine. Après “Ouest Side”, “Nero Nemesis”, “D.U.C”, “Trône” et “Ultra“, le Syndicat national de l’édition phonographique vient de valider le disque de platine pour l’album “Ad Vitam Aeternam” qui a dépassé les 100 000 ventes. Il est à noter que les deux premiers albums de Booba, “Temps Mort” (2002) et “Panthéon” (2004), ont également atteint les 100 000 ventes, mais n’ont pas obtenu cette certification, car le seuil du platine à l’époque était fixé à 300 000 ventes.

Ad Vitam Aeternam de Booba franchit enfin les 100 000 ventes

L’album “Ad Vitam Aeternam” de Booba, sorti le 8 février dernier, est censé être son dernier opus. Pourtant, après avoir annoncé son ultime album avec “Ultra” en 2021, il a finalement décidé de revenir sur sa décision en 2024, au plus grand bonheur de ses fans. Ce nouvel opus a connu le succès grâce au tube “Dolce Camara” en featuring avec SDM, l’un des titres les plus streamés en France en 2024. Si l’album a mis près d’un an à atteindre les 100 000 ventes, cela s’explique en partie par le fait qu’il n’a pas été commercialisé en physique et qu’il ne comporte que 10 titres. En effet, les ventes physiques contribuent de manière significative aux certifications, et un format plus court limite le nombre de streams (1 500 streams comptabilisés pour une vente d’album).

Booba avait choisi de ne pas commercialiser l’album en physique en raison du déclin des ventes de CD. Cependant, les derniers albums d’autres rappeurs français comme Gazo, SCH, Jul, Dinos ou encore Gims ont démontré que les ventes physiques pouvaient encore représenter une part importante du succès d’un album, notamment en première semaine d’exploitation du projet.