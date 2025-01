Booba dézingue Rohff sur leur feat avec Rim’k, “On l’éteint”

Avant leur clash qui perdure depuis des années, Booba et Rohff se sont rencontrés en studio pour enregistrer un featuring. Cette collaboration, sur laquelle figure également Rim’K, n’est jamais sortie officiellement, mais elle circule sur le web. Dans un nouveau tweet, l’interprète de Boulbi s’est confié sur cette connexion pour révéler une anecdote inédite et tacler Housni.

“L’instru est éclatée”, les révélations de Booba sur sa rencontre en studio avec Rohff !

En 2004, malgré les tensions et les histoires de clashs entre Booba et Rohff, les deux rappeurs se retrouvent en studio pour enregistrer un titre au sommet avec Rim’K du 113. Une grande première entre eux, qui n’aura malheureusement pas de suite, et pire encore, la chanson ne sortira jamais officiellement. En effet, bien que chaque rappeur pose deux couplets sur le morceau et reprenne ensemble le refrain, ils ne sont pas satisfaits du rendu et ne parviennent pas à se mettre d’accord pour sortir le single. Par la suite, une embrouille éclate entre Rohff et Booba, qui ne travailleront plus jamais ensemble, contrairement à Rim’K, qui a invité B2O sur l’album Chef de Famille en 2012 pour le morceau Call Of Bitume. Dans un récent message sur X (anciennement Twitter), Kopp est revenu sur cette rencontre.

Booba a posté un tweet avec un extrait de la chanson C’est Nous la Rue et a confié en description : “Pour l’anecdote (d’ailleurs l’instru est éclatée et mérite un remix), on était tous les trois en studio à Porte de la Muette : Rohff enregistre, Rim’K et moi enregistrons… On l’éteint.”, avant de poursuivre : “Rohff, trop piqué dans son ego, retourne en studio solo pour changer son couplet de SEGPA. #facts #pasleniveau #avertissementtravail.”.

Le message n’a pas encore suscité de réaction de Rohff pour qu’il donne sa version de l’histoire, mais en commentaire, les internautes ont vivement réagi en demandant un remix. Certains ont même tenté d’imaginer une nouvelle version du morceau.