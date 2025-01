Booba se moque de Wejdene convoqué dans l’affaire Koba LaD

À l’annonce de l’incarcération de Koba LaD, il y a quatre mois, après son implication dans un accident de la route mortel, Booba n’avait pas manqué de fustiger le comportement du jeune rappeur et de rappeler qu’il avait prédit une possible fin de carrière prématurée de celui-ci en raison de ses déboires dans sa vie privée. Aux dernières informations sur l’enquête liée à ce drame, le DUC de Boulogne n’a pas manqué de tacler la compagne de Koba, Wejdene.

Depuis le début de l’affaire Koba LaD, Wejdene est restée silencieuse face aux requêtes des enquêteurs. Sous l’emprise de stupéfiants, le rappeur a causé un dramatique accident de la route au mois de septembre 2024, ayant coûté la vie à l’un de ses proches. Avant de prendre le volant ce jour-là, il avait passé l’après-midi en studio avec Wejdene. Cette dernière l’a d’ailleurs soutenu après l’annonce de l’accident dans la presse et sa mise en détention provisoire en attendant le jugement, mais depuis, elle n’a pas souhaité s’exprimer sur cette affaire. Les autorités ont donc décidé de la convoquer, ce qui n’a pas échappé à Booba.

“Tu as perdu ton frère, et je sais à quel point tu es dévasté. Je serai toujours là, quoi qu’ils disent”, avait écrit Wejdene sur les réseaux sociaux après le drame, pour soutenir Koba LaD et rendre hommage à William Dogbey, décédé lors de cet accident. Depuis cette déclaration, elle n’a plus pris la parole, et les proches de la victime se sont indignés du manque de compassion du rappeur, qui risque gros dans cette affaire. En effet, il a déjà été condamné, il y a quelques jours, à une peine de 15 mois de prison ferme dans une autre affaire, liée à un différend avec son ancien manager. Face au silence de Wejdene, la justice a décidé de convoquer la jeune chanteuse pour recueillir sa version des faits et obtenir des éclaircissements sur ce qu’il s’est passé avant que les différents protagonistes ne prennent la route le jour du drame.

Booba s’est empressé de relayer l’information dans une story, en partageant des articles de presse du Parisien, Voici, Purepeople ou encore MSN sur le sujet, accompagnés du commentaire moqueur : “C’est le convoqueeeyyyyy”. Le fondateur du 92i semble prêt à suivre ce dossier de près pour en connaître l’issue, alors qu’il avait clashé Koba il y a plusieurs mois, après leur featuring avorté, en déclarant au sujet du petit ami de Wejdene : “C’est une dinguerie d’être aussi rincé”.