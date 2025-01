Voici la véritable raison pour laquelle SDM fait du rap

Après le succès de ses deux premiers albums, Ocho et Liens du 100, SDM a poursuivi son ascension cette année avec un troisième projet, À la vie à la mort, qui devrait conclure sa collaboration avec son label du 92i. Dans une récente interview pour la promotion de cet opus, il est revenu sur la raison qui l’a poussé à faire du rap.

SDM a suivi les conseils de ses proches pour percer dans la musique !

De passage dans l’émission C à Vous sur France 5, SDM a évoqué l’une de ses précédentes confidences concernant ce qui l’a motivé à se lancer et à persévérer dans la musique à ses débuts, à une période de sa vie où il n’avait aucune idée de ce qu’il voulait faire. “Je me demandais ce que j’allais faire de ma vie. Avec du recul, je me disais qu’en vrai, je n’avais rien accompli. (…) C’est-à-dire qu’aujourd’hui, sortir un album, que mes oncles et mes tantes soient fiers de dire que je suis leur neveu, et que même ma daronne, partout où elle va, elle est obligée de dire que je suis son fils. C’est fort.”, avait expliqué le rappeur il y a quelques mois pour le média Légendes Urbaines.

SDM avait également précisé que le décès de sa grand-mère l’avait ensuite motivé à poursuivre sa carrière dans le rap : “Je perds ma grand-mère, et je vais l’enterrer au pays. J’ai pris conscience qu’il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Le seul truc où j’étais bon, c’était la musique.”.

Une déclaration sur laquelle SDM est revenu lors de son passage dans C à Vous, rappelant que sa grand-mère l’avait encouragé à persévérer dans ce qu’il savait faire (la musique), tout comme ses proches, en suivant leurs conseils : « Vous suivez enfin le conseil de vos amis, qui vous disaient tout le temps : ‘Ce que tu fais de mieux, c’est de chanter, et en plus, c’est légal.’ ».