Bianca Censori et Kanye West : les révélations d’une relation sulfureuse scandalisent

Après avoir récemment partagé une photo très osée de Bianca Censori, Kanye West continue de susciter la controverse avec sa femme. Selon les révélations d’une ancienne assistante du rappeur, le couple organiserait des “fêtes se*uelles”.

Dans sa plainte contre Ye, une dénommée Lauren Pisciotta, ex-collaboratrice du chanteur, ne mâche pas ses mots dans ses accusations contre le couple de stars. D’après des documents dévoilés par le média Page Six, il y a quelques mois, elle affirme être victime d’un licenciement abusif et, pire encore, de harcèlement se*uel. “Tu vois, mon problème, c’est que j’ai envie de b*****. Mais après avoir b****, je veux que la fille me dise à quel point c’était brutal pendant que je la b***. Ensuite, je veux qu’elle me trompe…”, décrit un message explicite qu’elle allègue avoir reçu de Kanye West.

Bianca Censori impliquée dans les comportements troublantes de Kanye West auprès des femmes ?

Lauren Pisciotta assure également dans son témoignage que Kanye West aurait organisé des jeux sexuels dans les locaux de la société Yeezy, en compagnie de Bianca Censori, habituée à porter des tenues provocantes. Ces agissements sont décrits comme “des comportements se*uels tordus et bizarres, des extravagances et des préliminaires”. L’accusatrice va même plus loin en déclarant que Ye ferait venir des femmes dans le pays pour ces soirées, en utilisant ses relations pour obtenir des visas pour ses invitées. “J’ai l’impression que Bianca est venue à Los Angeles pour b***** autant de personnes que possible, briser des mariages et transformer d’autres filles en p****”, ajoute-t-elle dans sa déclaration.

Dans la suite de ses propos, Lauren Pisciotta précise que, lors de séances en studio avec Diddy, Ye aurait contraint les invités à boire un verre contenant une boisson droguée et aurait tenté à plusieurs reprises de s’approcher d’elle. Des accusations auxquelles l’artiste devra répondre devant la justice.