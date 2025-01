Ninho est l’unique rappeur français à réaliser ce nouvel exploit

À seulement 28 ans, Ninho établit un nouveau record dans le rap français. Le jeune rappeur continue, en effet, d’affoler les compteurs sur les plateformes de streaming !

Ce n’est pas un secret, Ninho est le recordman des certifications en France depuis l’ère du streaming et sa popularité ne cesse d’augmenter ces dernières années. Chacun de ses projets connait le succès que ce soir en solo ou même en duo avec Niska. NI vient de franchir un cap dans sa carrière avec sa discographie, il a désormais à son actif cinq albums à plus de 500 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming.

Les chiffres fous de Ninho sur les plateformes de streaming !

Ninho devient ainsi le premier rappeur français avec cinq albums ayant réussi cette performance. Dans les détails, “Destin” demeure son plus gros carton avec 1,4 milliard d’écoutes, suivi du troisième volet de sa mixtape “M.I.L.S” avec 937 millions de streams, puis de “Jefe” qui compte 754 millions d’écoutes, “Comme prévu” 548 millions de streams et enfin le second volet de “M.I.L.S” qui vient dernièrement d’atteindre les 500 millions de streams.

Des chiffres incroyables et Ninho ne devrait pas en rester là, son dernier album solo en date, “NI” paru en 2023, certifié double platine, se dirige aussi doucement vers les 500 millions de streams.

Autre performance de Ninho, le tube “La vie qu’on mène” sorti en 2019 connait un retour fulgurant et inattendu dans le Top 50 des singles les plus écoutés en France sur Spotify ce qui pourrait bien lui permettre de devenir le titre le plus streamé de l’histoire du rap français. La chanson totalise actuellement un peu plus de 287 millions d’écoutes sur l’application alors que « Bande Organisée » de Jul détient toujours ce record, 288 millions de streams, l’écart entre les deux morceaux ne cessent de se réduire en ce début d’année 2025.