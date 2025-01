SDM marque un beau but au Stream For Humanity, Amine imite PNL

“Mets-la moi dans l’axe j’te la prends comme Rivaldo”, chante SDM dans le morceau “Metellica avec Werenoi dans le premier couplet de cette collaboration, une phrase qu’il a mise en pratique avec magnifique but lors du match football Stream For Humanity organisé par Inoxtag et Aminematue. Ce dernier a fait une apparition remarquée sur la pelouse en faisant croire avec Billy qu’ils sont le groupe PNL.

Le but exceptionnel marqué par SDM au Stream For Humanity

Après sa déception de la défaite face à l’Espagne lors de l’Eleven All-Stars 2, SDM dans l’équipe d’Amine, les deux hommes se sont retrouvés ce dimanche 19 janvier au stade Jean-Boin dans un match de football caritatif pour l’événement Stream for Humanity réunissant des Youtubeurs, streameurs français ainsi que d’anciens joueurs professionnels comme Gerard Piqué, Jérémy Ménez et Adil Rami ou encore le compère du rappeur du 92i, le chanteur Naza qui s’est moqué de l’ancien champion du monde français dans les coulisses de l’événement avant d’entrer sur le terrain.

Du 17 au 19 janvier, l’événement Stream for Humanity a récolté des fonds pour les victimes de la guerre en Palestine, au Soudan, au Liban et en République démocratique du Congo. Pendant ce match, SDM a montré ses talents balle aux pieds avec une superbe frappe pour ouvrir le score contre l’équipe d’Inoxtag. Accompagné de Billy, Amine a aussi fait croire au public que PNL était convié à l’événement en se faisant passer pour Ademo et NOS avant le match pour mettre l’ambiance dans tout le stade.

AmineMaTue a réussi à récolter des millions d’euros pour les populations civiles en détresse avec l’organisation de Stream For Humanity, plus de 3 millions de selon les derniers chiffres annoncés ce dimanche soir.