Gazo dévoile la vérité sur la somme payée pour le feat avec Offset

Après deux mixtapes et un projet en commun avec Tiakola, il y a un peu plus de deux mois, Gazo a enfin offert à son public un premier album en solo nommé Apocalypse et avec featuring 5 étoiles sur cet opus sur le single Wemby sur lequel est présent le rappeur américain Offset. À la sortie de cette connexion, des nombreuses rumeurs ont circulé sur le prix payé par le français pour s’offrir le membre du groupe Migos, il a enfin répondu très clairement à la question.

En plus des collaborations avec Fallly Ipupa, Yâmé, JuL, Morad, OrelSan et La Mano 1.9, Gazo a réussi à convaincre Offset de s’ajouter à la liste des invités de son projet Apocalypse. C’est finalement un titre en solo qui a touché le plus d’auditeurs avec le carton de la chanson Nanani Nanana qui bat tous des records d’écoutes sur les plateformes de streaming et ne qui plus le Top 5 des singles les plus écoutés depuis sa sortie au mois de novembre. Quelques jours avant la parution de cet opus très attendu, des rumeurs ont circulé que le featuring avec Offset ne pourrait finalement pas sortir et que Gazo a payé très cher pour obtenir cette connexion.

Gazo a payé le séjour d’Offset à Paris

En effet, une altercation entre l’équipe de Gazo et Offset lors de sa venue à Paris a alimenté des rumeurs d’un clash et que le français aurait déboursé 150 000 euros pour s’offrir les services du rappeur américain. Le morceau est finalement paru et l’auteur de DRILL FR a apaisé les esprits en assurant qu’il n’y a pas d’embrouille avec l’ex-compagnon de Cardi B. “On n’a pas payé ce duo contrairement à ce qui a été dit. C’est faux cette histoire de 150 000 dollars. Et avec mon équipe, on s’en fout du buzz. On n’a pas besoin de cela pour faire parler de nous. J’aurais voulu éviter tout ça, car je sais qu’il a des enfants et qu’ils ont peut-être des téléphones. Maintenant, c’est arrangé.”, avait-il expliqué sur cette histoire.

Dans une récente interview, Gazo est revenu sur cette affaire pour confirmer qu’il n’a rien payé pour le featuring avec Offset, mais avoir déboursé entre 20 000 et 30 000 euros pour le séjour de ce dernier à Paris afin de tourner le clip du titre Wemby. “Offset on l’a pas payé de base. Quand il est venu à Paris il devait rester une nuit et j’ai demandé combien il fallait.. C’était entre 20 000 & 30 000€“, a-t-il confié pour faire taire les détracteurs.