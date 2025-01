Liverpool – Lille en streaming direct

Sans l’IPTV, comment regarder Liverpool – Lille en streaming live ? Après avoir battu Real Madrid et Atlético de Madrid en Ligue des champions cette saison, le LOSC affronte encore un gros club européen qui espère remporter la coupe aux grandes oreilles

Actuellement en dixième position au classement et en lice pour se qualifier directement pour le prochain tour de la Ligue des champions, Lille fait face à une énorme défi ce mardi soir face à l’équipe de Liverpool à Anfield. Les Anglais sont favoris avant cette rencontre avec au compteur 18 points, ils sont en tête du classement en ayant remporté tous les matchs et seulement 1 but encaissé. Les Reds sont performants en coupe d’Europe et le sont aussi en Premier League, Liverpool occupe la première place du championnat anglais avec 6 points d’avance sur le second, Arsenal. C’est donc un énorme test pour le LOSC qui va devoir tenter de confirmer ses performances depuis le début de la compétition.

Pour cette saison 2024/2025, la diffusion des matchs de Ligue des champions est disponible en streaming avec l’application MyCanal (diffusé en direct sur la chaîne CANAL+ FOOT). Pour suivre le match Liverpool contre Lille en direct à partir de 21h, pour cela il est nécessaire de souscrire à un abonnement pour la chaine payante, Canal Plus.