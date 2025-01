Naza et Gradur se moquent d’Adil Rami humilié par Pfut

Toujours prêt à amuser et faire rire les fans avec ses vidéos sur les réseaux, notamment celles en compagnie de Naza, Gradur n’a pas raté l’occasion de commenter la participation de son compère au match caritatif « Stream for Humanity » pour se moquer gentiment d’Adil Rami.

Naza démolit la performance d’Adil Rami et amuse Gradur

Amine a réuni plus de 3 millions d’euros le week-end lors du « Stream for Humanity », le projet s’est terminé ce dimanche avec un match de football au stade Jean Bouin, dans le XVIe arrondissement de Paris avec d’anciens joueurs professionnels comme Adil Rami qui n’a pas vraiment brillé pendant cette rencontre, l’ancien international français s’est fait ridiculiser par le streamer Pfut battu sur un contre un et a même manqué son tir au but alors que SDM a fait lever les 20 000 spectateurs présents avec un magnifique but sur une frappe dans la lucarne pour l’ouverture du score du match de l’équipe d’Amine.

Sur les réseaux, des nombreux participants ont relayé des images des coulisses de cette rencontre et Naza s’est filmé en train de vanner Adil Rami qui est devenu un streamer depuis sa retraite sportive, le rappeur a ridiculisé le champion du monde 2018 pour s’être fait dribbler par Pfut sur un crochet et la vidéo a suscité la réaction de Gradur. Ce dernier en a rajouté une couche pour taquiner l’ex-défenseur de l’OM sur prestation avec le partage de la vidéo en question sur X et le message moqueur : “Heureusement, je n’étais pas là. Continue de parler mal de Rudiger, tu vas voir toi !”. Le tweet