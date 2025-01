Cyril Hanouna : pourquoi un spectateur lui a faire craindre le pire dans TPMP

Ce mardi soir dans TPMP, Cyril Hanouna a failli en découdre avec un spectateur qui s’est immiscé dans l’émission face à lui avant d’être arrêté par le service de sécurité. L’animateur a craint le pire en voyant l’individu essayer de lui sauter dessus, avant d’expliquer l’incident pour tenter de rassurer tout le monde et lancer une mise en garde sur le comportement à tenir dans le programme télévisé.

Avant la fin programmée de TPMP sur C8 et la possible mise en place d’une nouvelle émission sur CStar à la même tranche horaire, Cyril Hanouna a vécu une soirée mouvementée hier soir. Le présentateur s’est fait une grosse frayeur lorsqu’une personne a fait une intrusion sur le plateau face à lui. Heureusement, les agents de sécurité, très réactifs, ont rapidement maîtrisé l’individu et protégé Baba contre cet homme dont les intentions étaient inconnues sur le moment. Plus de peur que de mal, car ce spectateur un peu intrusif s’est finalement révélé être un grand fan de l’animateur.

Cyril Hanouna prêt à frapper un individu en direct dans TPMP qui a failli lui sauter dessus

Sur les images, on peut voir les visages choqués des chroniqueurs et un Cyril Hanouna très énervé, prêt à s’en prendre à cette personne. “C’est une personne qui est venue plusieurs fois, entre cinq et dix fois, dans le public.”, a ensuite déclaré Baba au sujet de cet incident, pour expliquer pourquoi l’individu s’est approché de lui. “Ça fait plusieurs fois que les agents de sécurité le trouvent un peu bizarre. Il est venu seul, il a été sorti par notre équipe de sécurité, bravo pour leur réactivité.”

L’individu a reconnu avoir fait une bêtise et souhaitait s’exprimer sur son geste. Cyril Hanouna a ajouté que cet “agresseur” l’apprécie et voulait le rencontrer : “Apparemment, il voulait me parler et me dire qu’il m’aimait. Ce n’est pas un gars de l’ARCOM.” Toutefois, il a mis en garde ses fans contre ce type de comportement dangereux à son égard : “Je peux mal réagir, ne le faites pas. (…) j’étais à deux doigts de frapper“.