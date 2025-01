En prison, Koba LaD demande sa libération

Koba LaD traverse une période très difficile, et sa carrière de rappeur est compromise en raison de ses nombreux déboires avec la justice. Déjà incarcéré depuis le mois de septembre 2024, il vient récemment d’être condamné à une peine de prison ferme, mais a décidé de déposer une demande de remise en liberté.

Il y a dix jours, la sentence est tombée pour Koba LaD dans le cadre de son jugement pour des faits remontant à 2022 : des violences contre son ancien manager ayant entraîné 8 jours d’ITT. Il a écopé d’une peine de 15 mois de prison ferme. Un nouveau coup dur pour le compagnon de Wejdene, incarcéré depuis septembre 2024 pour une tout autre affaire : un accident mortel causé alors qu’il conduisait une puissante Audi RS4 sur l’autoroute. Lors de ce drame, Koba a perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter violemment un camion à l’arrêt. Dans la voiture accidentée se trouvaient le rappeur, son assistant qui ont tous deux subi des blessures légères, mais aussi son ami William, assis sur le siège passager, qui est décédé.

Les avocats de Koba LaD espèrent obtenir remise en liberté rapide du rappeur !

Un récent rapport sur l’accident accable Koba LaD : une vitesse excessive de plus de 170 km/h a été constatée, et il a été contrôlé positif à la prise de stupéfiants, même s’il affirme le contraire. Une nouvelle audience est programmée ce jeudi dans ce dossier devant la cour d’appel de Paris, et les avocats du chanteur espèrent obtenir une libération pour leur client, car ils disposeraient d’éléments pour contester les accusations. Selon eux, le calcul de la vitesse est erroné et éloigné des 170 km/h évoqués. Un radar aurait en effet flashé l’Audi RS4 à 105 km/h quelques kilomètres avant l’accident. Ils remettent également en question les résultats des analyses toxicologiques (le rappeur allègue avoir arrêté toute consommation de stupéfiants neuf jours avant le drame) et pointent des irrégularités dans le dossier.

Actuellement détenu à la prison de Fleury-Mérogis, Koba LaD s’apprête donc à déposer une demande de libération et espère obtenir gain de cause.