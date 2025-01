Gims traite Booba de lâche : “DemDem c’est pas la seule que Booba harcèle”

Gims vient de s’exprimer sur les raisons qui l’ont poussé au mois de septembre à déposer une plainte avec sa compagne Demdem contre Booba. Dans un entretien avec l’animateur de Skyrock, Fred Musa, l’ancien leader de la Sexion D’Assaut a expliqué sa démarche et déplore le harcèlement que fait subir le rappeur français exilé Miami à sa femme.

Gims n’a pas peur de Booba et dénonce le harcèlement subi par Demdem !

En 2012, Booba et Gims avaient collaboré pour produire le single “Longueur d’avance“, mais cette époque est désormais bien lointaine, car les deux rappeurs ne sont plus en bons termes, et un clash a éclaté entre eux depuis plusieurs années. L’embrouille entre les deux stars du rap français a pris un tournant inattendu il y a quelques mois avec l’annonce de l’attaque en justice de Meugui contre B2O pour harcèlement. Habitué à s’exprimer ouvertement sur les réseaux pour s’en prendre aux personnes qu’il n’apprécie pas, le DUC de Boulogne serait allé trop loin, selon le frère de Dadju, dans leur clash, en impliquant Demdem dans ce conflit.

Face à Fred Musa, Gims s’est ouvertement confié sur le sujet, sans mâcher ses mots contre son rival, lui reprochant notamment les paroles contre Demdem dans son tube “Dolce Camara”, paru en début d’année dernière et qui a été l’un des morceaux les plus écoutés en France sur les plateformes de streaming durant l’année écoulée. “Quand je dépose ma plainte, c’est pour la soutenir”, explique tout d’abord Meugui pour apporter sa force à sa compagne. “La justice devrait traiter le harcèlement rapidement, je trouve. Parce que tout le monde est différent : le métabolisme, la psychologie… Il y en a qui se suicident plus vite que d’autres, il y en a qui supportent beaucoup plus, d’autres moins…”, poursuit-il.

Gims ajoute ensuite dans sa déclaration que Demdem n’est pas la seule victime de Booba et l’accuse d’être un lâche : “Demdem, ce n’est pas la seule que Booba harcèle. C’est un personnage qui est comme ça et qui le fait de très loin, caché. C’est d’une lâcheté de haut niveau.” Il conclut ses propos en expliquant pourquoi il a décidé de passer à l’action devant la justice : “Et moi, la plainte que je dépose, c’est pour lancer un message. Ce n’est pas une plainte de ‘moi, Gims, j’en peux plus, j’ai peur.’ Non, ce n’est pas ça du tout.”

Cette déclaration ne devrait pas manquer de susciter une rapide réaction de Booba, qui ne manquera probablement pas de donner son opinion sur cette affaire.