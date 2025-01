PSG vs Manchester City : (vidéo des buts et résumé)

En vidéo, voici les buts du match fou entre le Paris Saint-Germain et Manchester City.

Découvrez comment suivre en live streaming direct le match PSG et Manchester City. Avec l’explosion de l’IPTV, il est illégal de suivre la rencontre en France gratuitement, la seule solution pour visionner la rencontre en streaming est par l’intermédiaire de MyCanal.

Ce soir au Parc des Princes, c’est un choc pour le compte de septième journée de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain devra tenter de décrocher les trois points de la victoire s’il ne veut pas risque d’être éliminé de la compétition lors du prochain match en cas de défaite face à Stuttgart. Le club Parisien pointe actuellement à une triste 26ème place au classement avec 7 points et va essayer de prendre des points pour au moins jouer le match des barrages pour la suite du tournoi. Les Citizens ne sont aussi mal au point dans cette Ligue des champions avec seulement 8 points et une 24ème place.

Luis Enrique va disposer son équipe en 4-3-3 contre les Skyblues avec en défense le quatuor Hakimi, Marquinhos (capitaine), Pacho et Mendes. Le milieu de terrain est composé de Ruiz, Vitinha et Neves. L’attaque sera menée par le trio Lee, Doué et Barcola.

Pour suivre légalement le match entre le PSG et Manchester City à partir de 21h00 depuis la France, il est nécessaire de souscrire à un abonnement à Canal+.