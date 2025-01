Cédric Doumbé choque les fans de MMA avec sa prise de poids

En attendant sa revanche contre Baki qui devrait arriver pour le deuxième trimestre de 2025, Cédric Doumbé se fait très discret s’est dernière semaine, mais suscite l’inquiète de ses fans en raison de son imposante prise de poids, de quoi intriguer sur son retour à une forme optimale pour son prochain combat.

Il y a quelques mois, Cédric Doumbé avait déjà affiché une importante prise de poids et lors d’une interview, il s’était brièvement exprimé sur le sujet en assurant qu’il va retrouver son poids de forme pour son retour dans l’octogone. Pour le moment, l’ancien champion du Glory n’est pas près d’évoluer à nouveau dans la cage dans sa catégorie des moins de 77 kilos car son poids est toujours au-dessus des 100 kilos, ce qui inquiète passablement ses fans.

Cédric Doumbé inquiète ses fans avec ses 101 kilos !

En effet, dans un récent cliché partagé sur ses réseaux avec son visage en premier plan, il s’est exprimé sur le sujet en révélant avoir 101 kilos avec le message “Départ, 105 kilos, dimanche. Aujourd’hui, 101 kilos”. Même s’il n’a aucun combat officiel de programmer actuellement, The Best devra perdre 24 kilos pour combattre dans sa catégorie de prédilection en welterweight au PFL et si son prochain combat n’est pas annoncé, tous les fans de MMA souhaitent le voir prendre sa revanche contre Baki cette année après la polémique de l’épine dans son orteil lors de leur première confrontation. “Pour 1m77 c’est dur à croire”, “Quelqu’un peut m’expliquer pourquoi il prend autant de poids alors que j’imagine qu’il s’entraîne et qui doit faire minimum attention a ce qu’il mange ?”, “Je pense qu’il fait une dépression depuis qu’il n’a plus le même buzz”, “Il combat pas bcp pour un mec qui est le “visage du mma francais” ont réagi les internautes dans les commentaires de la publication pour s’étonner du physique de Doumbé.

L’ex-kickboxeur essayera à cette occasion de faire taire ses détracteurs, car Baki a été le premier combattant à leur battre dans la cage pour un bilan de 1 défaite pour 6 victoires en MMA, reste à connaitre la date et le lieu de cet événement.