Booba répond à Gims sur sa plainte : “la peur qu’il y a dans tes yeux”

Booba et Gims vont régler leurs comptes au tribunal suite à la plainte déposée par ce dernier, accompagné de sa compagne Demdem, contre le Boss du 92i pour harcèlement. L’ancien membre de la Sexion d’Assaut a décidé d’attaquer en justice B2O en septembre dernier. Sa femme a porté plainte pour cyberharcèlement contre le DUC, et Gims s’est confié sur le sujet au micro de la radio Skyrock. Cela n’a pas échappé à son rival, qui a rapidement répliqué.

Gims se justifie sur sa plainte pour harcèlement, Booba réagit pour le mettre en garde !

En début d’année 2024, le conflit entre Booba et Gims a pris un nouveau tournant avec la sortie du single Dolce Camara, qui est ensuite devenu l’un des hits de l’année. Dans ce morceau, B2O en profite pour lâcher une pique contre Demdem avec la phrase : « On les aime fraîches, bien michtos, qui savent accueillir comme Demdem. ».

Cette énième provocation à l’encontre de sa compagne a poussé Meugui à poursuivre Kopp en justice pour la soutenir, espérant une issue rapide tout en dénonçant les conséquences du cyberharcèlement, comme il l’a expliqué dans un récent entretien accordé à Fred Musa : « Demdem, ce n’est pas la seule que Booba harcèle. […] C’est d’une lâcheté de haut niveau. […] La plainte que je dépose, c’est pour lancer un message. Ce n’est pas une plainte de ‘moi, Gims, j’en peux plus, j’ai peur’, non, ce n’est pas ça du tout. […] On est dans un cas de lâcheté. », s’est exprimé Gims dans cette interview.

Booba, fidèle à lui-même, a ensuite partagé la séquence sur son compte X pour réagir et s’adresser directement à Fred Musa : « Toi aussi, Frédo, un jour, tu vas porter plainte contre moi, fais-moi confiance là-dessus. Et toi, marabout, t’es le plus grand pitre du game. Enlève tes lunettes, déjà, qu’on puisse lire la peur qu’il y a dans tes yeux. Pauvre Demdem, du coup, ça avance ta plainte ? Et les invocations, ça dit quoi ? ».

Booba a également relayé une compilation vidéo d’anciens messages haineux de Gims à son encontre, dans lesquels ce dernier le provoque et le défie de se battre, ajoutant ce commentaire : « Regardez-moi ce colon et cette petite balance de rappeur TF1 qui porte plainte alors qu’il pratique les mêmes faits qu’il me reproche. Supplément invocations… L’heure viendra. ». L’embrouille entre les deux hommes n’est clairement pas près de prendre fin…

Regardez moi ce colon et cette petite balance de rappeur TF1 qui porte plainte alors qu’il pratique les même faits qu’il me reproche. Supplément invoquations… L’heure viendra. @GIMS @fredmusa … pic.twitter.com/BJqUahiJVc — Booba (@booba) January 22, 2025