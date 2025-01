Lacrim évoque le clash avec SCH : “Je comprends Booba (…) y a trop de couteaux dans le dos dans le rap”

De passage dans l’émission CKO avant son concert événement à l’Accor Arena le 19 février prochain, et pour promouvoir son nouvel album RIPRO, à paraître le 7 février 2025, Lacrim s’est confié très sincèrement sur son embrouille passée avec SCH et sur le manque de reconnaissance dans le rap français, tout en avouant comprendre les attaques de Booba contre d’autres artistes.

Après avoir dévoilé les clips IVAR (1,7 million de vues) et WOW (900 000 vues), Lacrim signe un retour en force en ce début d’année 2025. Invité par le journaliste Baloo dans le programme CKO pour parler de son nouvel opus, Lacrim a été questionné sur sa relation avec SCH, qui n’est plus au beau fixe. Il s’est également exprimé sur le management de son label de musique Plata o Plomo, dénonçant un manque de loyauté parmi les rappeurs en France et revenant sur son conflit avec le rappeur marseillais.

Lacrim comprend Booba et a pris ses distances avec SCH !

« Je comprends Booba quand il dit qu’il a aidé pas mal de personnes et que ces personnes-là insultent sa famille. Il y a trop de couteaux dans le dos dans le rap », confesse Lacrim, évoquant les relations tendues avec d’autres artistes qu’il a pourtant aidés à se lancer dans l’industrie musicale. Il fait aussi un parallèle avec les attaques personnelles récurrentes de Booba envers d’autres rappeurs avec qui il a collaboré ou qu’il a produits par le passé, tels que Kaaris, Damso, Kalash ou encore Maes.

Lacrim est également revenu sur son différend avec SCH, avec qui il n’entretient plus aucune relation : « SCH, ça fait très longtemps que je n’ai pas parlé avec lui, on n’a même plus du tout de contact », déclare-t-il avant d’ajouter avec regret : « Au final, si tu donnes de la force à quelqu’un, ça peut se retourner contre toi. »