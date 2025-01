Ousmane Dembélé : son triplé contre Stuttgart en vidéo

Ousmane Dembélé est au sommet de sa carrière et plus rien ne l’arrête, l’ancien Barcelonais empile les buts et s’est même offert un formidable triplé, à découvrir en vidéo ce soir face à Stuttgart en Ligue des champions.

Dembélé est en feu, le PSG marque 4 buts !

Ce mercredi, en très grande forme, Dembélé bat déjà son record de buts sur une saison avec 16 réalisations toutes compétitions confondues grâce à trois nouveaux buts lors de la dernière journée de la Ligue des champions.

Ousmane Dembélé avec le Paris Saint-Germain, c’est sur les 8 derniers matchs joués un total de 11 buts marqués et au total 16 réalisations en cumulant les rencontres de Ligue 1, Ligue des champions et de Coupe de France pour un cumul de 25 matchs joués et aussi 5 passes décisives. C’est le nouvel homme fort du club Parisien, il devient un véritable buteur.

LE TRIPLÉ POUR OUSMANE DEMBÉLÉ ! 🤯 Le Français est en feu, le PSG mène 4-0 🔥#VFBPSG | #UCL pic.twitter.com/8r3pasTYQT — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 29, 2025

QUEL BUT D'OUSMANE DEMBÉLÉ ! 🚀 Le PSG déroule et mène 3-0 en 35 minutes contre Stuttgart 😳#VFBPSG | #UCL pic.twitter.com/7Nja55BxbN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 29, 2025

BRADLEY BARCOLA LANCE LE PSG FACE À STUTTGART ! 💥 Sur une belle déviation de Doué, le Français pousse le ballon de la tête au fond des filets et ça fait 1-0 pour Paris ✅#STUPSG | #UCL pic.twitter.com/qXOALpIbsV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 29, 2025