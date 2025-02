Dembélé atomise Brest avec 3 buts (Vidéo)

Découvrez en vidéo le triplé d’Ousmane Dembélé qui, après ses buts en Ligue des Champions cette semaine contre Stuttgart, s’est déchaîné contre Brest ce samedi avec trois nouveaux buts.

L’international français est inarrêtable en ce début d’année 2025 et continue d’empiler les buts avec le PSG. Ce samedi, Dembélé a ouvert le score contre Brest, bien servi par Barcola. À cette occasion, l’ancien Barcelonais est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors des six premiers matchs du PSG d’une année civile. Quelques minutes après le retour des vestiaires, Brest a égalisé, avant que le club parisien ne reprenne l’avantage grâce à un autre but de Dembélé.

Cinq minutes après son doublé, Ousmane enchaîne avec un troisième but pour accentuer le score en faveur du PSG. En plus de réussir une grosse performance avec deux triplés en trois jours, l’attaquant parisien prend la tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec 14 réalisations.

