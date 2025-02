Kaaris dans une comptine pour enfants, la vidéo virale validée par Booba

Ce n’est pas nouveau, Booba apprécie particulièrement taquiner ses rivaux sur les réseaux sociaux, et une vidéo parodique de Kaaris ne lui a pas échappé. Le rappeur français, exilé à Miami, a relayé le montage pour le valider et pourrait bien interpeller Riska.

Booba se moque d’une parodie totalement folle de Kaaris qui fait le buzz !

À l’été 2023, avec l’évolution de l’intelligence artificielle, Kaaris avait été “victime” de nombreux montages et de résultats pour le moins surprenants. Des internautes s’étaient en effet amusés à le mettre en scène dans des génériques de dessins animés ou des comptines pour enfants avec la voix du rappeur originaire de Sevran. De Oui-Oui à Inspecteur Gadget, en passant par Dora l’exploratrice, la Pat’ Patrouille, Scooby-Doo ou encore T’choupi, les montages avaient fait le buzz sur TikTok et Riska avait réagi avec humour à ce phénomène à l’époque. « Je crois que j’ai eu une période très très forte où les IA se sont lâchées sur moi », avait-il confié à ce sujet dans une interview il y a un an, avant d’ajouter : « En plus, je n’avais même pas d’actu, rien. J’étais dans mon coin et tout. […] J’ai commencé avec Chou Daddy, mais je crois qu’il y en avait déjà avant. […] Tu ne peux pas lutter contre l’évolution. ».

Kaaris vient de se retrouver dans un nouveau montage parodique d’une comptine pour enfants. Cette réalisation a rapidement dépassé le million de vues sur X. « Je pense que c’est clairement le meilleur clip vidéo de l’histoire de la musique », décrit la légende de la publication. Le montage affiche Riska, loin de son style hardcore habituel, en train de chanter “J’habite une maison citrouille“ avec une mise en scène imagée des paroles. Son auteur a partagé la vidéo sur YouTube avec la description de son travail pour créer ce montage : « Cette vidéo improbable mais fascinante joue avec les contrastes, mariant le monde rugueux du rap hardcore à la douceur des comptines enfantines, créant un univers singulier et mémorable », explique-t-il.

« Cette vidéo exploite le droit à la satire/parodie. Je suis ouvert au dialogue avec Kaaris ou autre. 100% fait avec IA 100% fake, je ne suis pas affilié à Kaaris ou à son label », précise l’auteur du montage qui a fait le bonheur de Booba. Ce dernier a bien évidemment relayé cette réalisation sur ses réseaux pour la valider avec le message « Stylé » ainsi qu’un emoji mort de rire.