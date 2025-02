Lacrim régale avec le casting de RIPRO, des grands noms invités

Avec son nouvel album intitulé ‘RIPRO‘, Lacrim nous réserve de belles surprises. Ce projet de 15 titres, prévu pour le 7 février, réunit un casting de rappeurs prestigieux pour des collaborations inédites au sommet du rap français.

Casting 5 étoiles pour le nouvel album de Lacrim !

Après avoir récemment évoqué les raisons de sa cavale de 2015, Lacrim revient en force avec ‘RIPRO’, un album ambitieux qui promet de faire du bruit. Pour ce projet, El Tigre a choisi de multiplier les featurings avec des artistes tels que Ziak (‘Habibi’), ZKR (‘Hotel crillon’), Guy2Bezbar (‘Winterfell’), Soolking (‘Jetlag’), Oli (‘On s’est trompés de rêves’), KLM de La Honda 49 (‘MS-13’) et Mister You (‘D4’). Cette variété de collaborations assure un album riche et surprenant.

Afin de promouvoir ‘RIPRO’, Lacrim a déjà dévoilé deux extraits : les titres ‘Ivar’ et ‘Wow’, accompagnés de leurs clips respectifs.