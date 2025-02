Ninho bat Jul avec un nouvel exploit du titre le plus streamé

Ninho vient de ravir à Jul le trône du morceau de rap français le plus populaire sur Spotify, et il ne devrait pas s’arrêter là !

Déjà recordman des certifications en France depuis le début de l’ère du streaming, avec tous ses projets au moins certifiés disque de platine et quatre disques de diamant (la mixtape M.I.L.S 3.0, ainsi que les albums Comme prévu, Destin et Jefe), Ninho vient de décrocher un nouveau record avec un ancien single qui connaît à nouveau le succès plusieurs années après sa sortie, au point de figurer depuis le début de l’année 2025 dans le Top 50 des singles les plus écoutés en France.

Ninho affole toujours et encore les chiffres des streams. Dernièrement, l’album Destin, certifié double disque de diamant, a franchi le cap des 500 millions d’écoutes, et c’est un extrait de cet opus que les auditeurs apprécient particulièrement : “La Vie Qu’on Mène”. Classique de la discographie de N.I, paru en 2019, le titre explose les streams : il a franchi les 290 420 000 écoutes sur Spotify, ce qui lui permet de dépasser désormais les streams du tube “Bande Organisée” de Jul avec le collectif 13’Organisée, qui en compte 290 065 000.

Avec ce score, Ninho prend la place de Jul et décroche le record du titre de rap français le plus écouté sur la plateforme de streaming.

