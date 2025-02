Booba, piégé par Bob Sinclar, veut l’éteindre : le DJ répond !

Comme tout le monde, Booba s’est fait piéger par Bob Sinclar mais “on t’éteint !”

Booba l’avoue, comme des millions d’internautes et les médias, il s’est fait piéger par Bob Sinclar !

Il y a quelques jours, Booba s’était indigné de la métamorphose de Bob Sinclar, qui a fait la couverture de la presse en France avec son changement d’apparence. Le célèbre DJ est apparu depuis le début de l’année avec un visage transformé, de quoi susciter la controverse, notamment auprès de ses fans qui n’ont pas compris pourquoi leur idole avait refait son visage pour un résultat peu concluant.

Le DJ peut mourir en paix après la validation de B2O !

Face à l’inquiétude grandissante, Bob Sinclar a continué d’alimenter les rumeurs et a profité de cette agitation à son égard pour faire le buzz, même si certains de ses plus fidèles fans ont commencé à émettre des doutes sur la véracité de son changement physique. Cela n’a pas empêché de surprendre des milliers d’internautes, et Booba en dévoile toute la vérité sur cette métamorphose ce vendredi avec la publication de son nouveau clip.

En effet, à l’occasion de la sortie de son dernier single “Take It Easy On Me” avec Michael Ekow, Bob Sinclar a tout révélé sur son visage lifté : il s’agissait d’un coup marketing pour la promotion du clip dans lequel il change de visage. Il a réalisé un “prank” pour faire le buzz et ne s’est pas fait refaire le visage, au grand soulagement de ses fans.

Le coup de communication n’a pas échappé à Booba. Le rappeur s’est filmé dans sa voiture en admettant avoir été bêtement piégé par le DJ : « Bob Sinclar, bravo pour le coup de com’. Je suis tombé dedans comme une mer*e. Tu nous as bien eus. Bravo ! ». B2O a conclu son message, un peu agacé de s’être fait berner, par « mais on t’éteint ». Bob Sinclar a ensuite remercié le Duc pour cette réaction : « Je suis approuvé par le king du buzz. Je peux mourir en paix. ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Agence Bestimage (@bestimageagency)