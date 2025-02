Drake perd un million de dollars à cause de Nassourdine Imavov

Nassourdine Imavov fait perdre le pari à un million de dollars de Drake !

La malédiction de Drake a encore frappé ! Habitué aux paris sportifs extravagants, que ce soit pour le basketball, le football américain ou encore les sports de combat, le rappeur canadien apprécie particulièrement le MMA et s’est lancé dans un pari qui lui semblait sûr : miser sur une victoire d’Israel Adesanya face à Nassourdine Imavov. Sauf que rien ne s’est passé comme prévu pour le chanteur.

Israel Adesanya mis KO en 5 minutes !

Ce samedi, après des victoires contre les Américains Brendan Allen, Jared Cannonier et le Géorgien Roman Dolidze en 2024, Nassourdine Imavov a fait son retour dans l’octogone pour son premier combat de 2025, avec un gros défi : affronter dans la cage la légende de l’UFC, Adesanya. Pour de nombreux parieurs, ce dernier apparaissait comme le favori de ce duel malgré ses récents revers : 3 défaites lors de ses 4 derniers combats et une perte du titre des poids moyens de l’UFC à deux reprises, contre Pereira puis face à Strickland.

Nassourdine Imavov a réussi à déjouer les pronostics au grand désespoir de Drake. Le combattant de MMA franco-russe a battu Israel Adesanya par TKO au deuxième round de leur face-à-face dans la cage et souhaite désormais une chance de combattre pour le titre. Avec une telle performance, l’UFC et Dricus du Plessis ne devraient pas rester indifférents à sa requête. Drake, de son côté, avait parié sur la victoire d’Adesanya comme au mois d’août dernier lors de l’UFC 305 contre Dricus Du Plessis et il avait perdu 450 000 dollars. Cette fois-ci, le Canadien a perdu un million de dollars.

❌ DRAKE vient de perdre UN MILLION de dollars après avoir parié sur la victoire d’Israel Adesanya ce soir ! K.O PAR NASSOURDINE EN 5 MINUTES. pic.twitter.com/w0IfHjbUVZ — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) February 1, 2025