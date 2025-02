Gradur réagit à la victoire de Nassourdine Imavov contre Israel Adesanya

Gradur choqué par l’énorme KO de Nassourdine Imavov face à Israel Adesanya !

Fan de MMA, Gradur n’hésite pas à s’exprimer sur ce sport de combat et s’était même rendu à Abu Dhabi en 2021 pour assister au combat entre Dustin Poirier et Conor McGregor. Depuis les tribunes, il avait interpellé le combattant irlandais, déçu de sa défaite car il avait parié sur une victoire de The Notorious à l’époque.

Gradur suit également les combattants français de MMA. L’année dernière, il avait félicité Benoît Saint-Denis pour ses précédentes victoires et sa performance contre Dustin Poirier, même si le Français avait perdu le combat. BSD avait assuré le spectacle. Cette fois-ci, c’est un autre Français qu’il a interpellé, Nassourdine Imavov, pour son énorme exploit de la nuit dernière.

C’est une dinguerie !

Ce samedi 1er février 2025, Nassourdine Imavov a surpris de nombreux observateurs avec un exploit retentissant. Face au légendaire Israel Adesanya, ancien champion de l’UFC, le Franco-Russe a terrassé son adversaire au deuxième round avec un puissant crochet du droit, avant de malmener son rival avec un uppercut puis de l’achever au sol pour s’assurer de sa victoire par TKO (arrêt de l’arbitre).

Nassourdine Imavov peut désormais espérer obtenir de l’UFC un combat pour le titre dans la catégorie des poids moyens, dont le titre est actuellement détenu par Dricus du Plessis, vainqueur d’Israel Adesanya au mois d’août, et de Sean Strickland, il y a un an. Ce dernier avait d’ailleurs perdu contre le Français au mois de janvier 2023. Gradur a suivi cet exploit et a partagé sur X la vidéo du TKO d’Imavov sur Adesanya avec le message : “C’est une dinguerie ce qu’il vient de se passer !!!” tout en mentionnant le pratiquant russo-français pour le féliciter.

Article en lien à lire : Gradur insulte McGregor en direct et pète un plomb, déçu par sa défaite

C’est une dinguerie ce qu’il vient de se passer !!! félicitation @imavov1 👏🏽 pic.twitter.com/HaA3e0qclw — GRADUR (@GRADIDUR) February 1, 2025