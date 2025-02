Bianca Censori choque en révélant tout et Kanye West en profite pour sa promo

Kanye West a peut-être un peu abusé hier soir en affichant sans femme Bianca Censori sans rien, mais il a bien profité du buzz et a annoncé la date de sortie de son nouvel album ou encore relayé les clichés de son épouse dans sa tenue osée des Grammy Awards 2025 sur les réseaux.

Rien ne semble pouvoir stopper Bianca Censori et Kanye West. Le couple déjà criblé par des vives critiques sur leur comportement et les styles vestimentaires explicites de la jeune que Ye lui imposerait est encore allé plus loin que tous ceux qu’on pouvait imaginer en arrivant à la cérémonie des Grammy Awards 2025 de dimanche au point de faire l’ombre dans les médias à Kendrick Lamar qui a triomphé avec 5 trophées remportés. Le rappeur américain cumule à lui tout seul désormais 22 Grammy Awards, le tube « Not Like Us » a raflé les Grammys en remportant les cinq catégories dans lesquelles il était nominé, chanson de l’année, record de l’année, meilleure chanson rap, meilleure performance rap et enfin meilleure vidéo musicale. “Il n’y a rien de plus puissant que le rap. Nous sommes la culture”, a-t-il commenté après son succès.

Dans la presse, Kendrick Lamar s’est fait voler la vedette par un autre rappeur, Kanye West. Ye a débarqué accompagner de Bianca Censori, le couple a encore outré le public. L’épouse du rappeur s’est affiché sur le tapis rouge la Crytpo.com Arena de Los Angeles dans une tenue pour le moins troublante, elle a choqué tout le monde en faisant tomber son manteau sous lequel elle était vêtue d’une robe entièrement transparente et absolument rien en dessous laissant apparaitre toute son anatomie devant les paparazzis. Quelques minutes après ce coup d’éclat, le duo a finalement décidé de ne pas participer à la cérémonie, ils ont quitté les lieux.

Sur les réseaux, les commentaires sont unanimes, les internautes sont dégoutés par le comportement de Kanye West et Bianca Censori, surtout, ils n’ont pas pourquoi le couple a fait cela. Plus tard dans la soirée, Ye a assumé leur démarche, le rappeur a posté les photos de la tenue de sa femme sur les réseaux et a révélé que son prochain album “Bully” sera disponible le 15 juin 2025, la jour de l’anniversaire de sa fille.

🚨 NOUVEL EXTRAIT INÉDIT DE BULLY ! Kanye West chante en espagnol 🇪🇸 pic.twitter.com/V3npwmD3IA https://t.co/FG2qqKZPss — French Rap 🇺🇸 (@FrenchRapUS2) February 3, 2025