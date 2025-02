Bianca Censori révèle une tenue vraiment très osée aux Grammy Awards sous le regard de Kanye West

Bianca Censori a accompagné Kanye West à la 67e cérémonie des Grammy Awards et elle a décidé de tout dévoiler en laissant tomber son manteau, révélant ainsi sa tenue osée totalement transparente, sans porter aucun sous-vêtement !

Ce 2 février s’est déroulée la cérémonie des Grammy Awards, un événement musical majeur aux États-Unis. Une soirée à laquelle sont conviés de nombreux rappeurs. Kendrick Lamar était le rappeur le plus nommé de la cérémonie, dans les catégories Meilleur clip vidéo, Morceau de l’année, Meilleur morceau rap, Enregistrement de l’année et Meilleure performance rap, grâce au succès de son tube “Not Like Us”. Il a réussi à remporter trois trophées, mais un autre rappeur s’est fait remarquer à cet événement pour une autre raison : Kanye West, accompagné de sa femme Bianca Censori.

De nombreuses célébrités ont foulé le tapis rouge des Grammy Awards avec, souvent, des styles vestimentaires très surprenants ou spectaculaires. Dans ce registre, c’est Bianca Censori qui, comme souvent, a attiré tous les objectifs des photographes. À son arrivée, avec Kanye West, le couple a d’abord croisé Kai Cenat avant de prendre la pose devant les photographes sur le tapis rouge. La compagne de Ye a fait sensation en prenant la pose avec son mari, vêtue d’un long manteau noir avec de la fourrure. Puis, elle a tourné le dos aux objectifs pour laisser tomber son manteau et révéler sa tenue pour le moins déconcertante : un body intégral entièrement transparent qui laissait apparaître toute son anatomie. La vidéo publiée par The Hollywood Reporter est à découvrir ici ou encore sur Twitter.

Fier d’afficher sa femme dans cette tenue explicite, Kanye West s’est même écarté d’elle pour lui laisser la vedette avant de repartir avec Bianca Censori.