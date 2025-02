Booba réagit à son entrée dans le Top 10 des rappeurs les plus streamés

Booba rejoint Jul, Gims ou encore Ninho dans le classement des rappeurs francophones les plus écoutés sur la plateforme de streaming Spotify au mois de janvier 2025. Le boss du 92i a réagi à cette nouvelle pour s’en satisfaire et placer un petit tacle à SCH au passage.

Booba intègre le Top 10 des rappeurs les plus écoutés sur Spotify et pique SCH !

Le classement des rappeurs francophones les plus populaires sur Spotify vient de tomber pour le mois janvier 2025. Sur le podium, Jul est toujours le numéro 1 avec 163 millions de streams devant Gims deuxième avec 140 millions d’écoutes et Ninho grimpe à la troisième place avec un total de 108 millions.

Dans la suite du classement, Gazo chute à la quatrième place avec 83 millions de streams et SDM monte à la cinquième place avec 75 millions d’écoutes. Werenoi s’offre la plus belle progression du Top avec trois places gagnées, il est sixième en cumulant 71 millions de streams sur le mois de janvier. Avec 70 millions, Damso est septième devant les 63 millions de streams de Tiakola huitième. SCH descend à la neuvième place avec 57 millions alors que Booba est le seul artiste à faire son entrée dans ce Top 10, en dixième position avec 55 millions de streams.

Booba a partagé le classement dans un tweet ce jour pour exprimer sa fierté et taquiner SCH qu’il a pris en grippe depuis quelques semaines avec plusieurs tweets ou stories pour s’en prendre au rappeur marseillais notamment pour ses propos de sa manière de vivre au quotidien afin d’assurer sa sécurité.

“Je passe juste faire un tour surveiller si c’est propre. Au moins je vais pouvoir goûter les fameuses Snitchellini au saumon.”

Le DUC s’est encore moqué de l’opération marketing qu’avait lancé SCH, il y a un peu moins d’un an, avec la publication d’une recette de cannellonis dans le cadre d’un partenariat pour le média Marmiton, une recette ensuite présentée dans un restaurant éphémère.

Même s’il n’a pas sorti d’album depuis le mois de février 2024, Booba a été très actif ces dernières semaines avec trois nouveaux singles, Freestyle CKO, Keur et Muay Thai. En plus de ces actualités, le titre Dolce Camara avec SDM est toujours présent dans le Top 50 des morceaux les plus streamés et un de ses anciens titres, 92i Veyron a également fait son retour dans ce classement depuis plusieurs semaines.