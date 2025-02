Cédric Doumbé explique comment il a ridiculisé un champion

Toujours de l’attente de la confirmation de sa revanche contre Baki et ciblé par les critiques pour sa prise de poids, Cédric Doumbé s’est confié sur anecdote assez insolite lorsqu’il a été défi à la salle par un champion local pendant un entrainement à Dubaï.

“J’étais tranquillement en train de m’entrainer. (…) Je mets les gants, tape dans le sac, je vois les gens, ils me regardent.” décrit tout d’abord Cédric Doumbé sur cette anecdote pour donner le contexte, il se dit que les personnes ne le connaissent pas et n’ont pas l’habitude de voir quelqu’un frapper aussi fort avant d’avouer avoir ralenti pour ne pas les traumatiser. “Je ralentis un peu. Minute de récup’, je vois le coach. Ce sont des petits, ils essayent de boxer un peu. Le coach vient me voir.”, poursuit-il.

A Dubaï, Un champion a eu tort de défier Cédric Doumbé !

L’entraineur demande à Doumbé s’il veut boxer un peu contre lui, le combattant français de MMA refuse poliment, prétextant ne pas avoir les équipements nécessaires avant de finalement céder à la requête face à l’insistance de son interlocuteur. “J’esquive une fois, il me dit moi, je te trouve des gants. Il déjoue mes tentatives d’esquive […] Il a fait un signe à son collègue […] j’ai arrêté mon round, je suis arrêté, je suis allé vers lui, il est venu me chercher des gants, des gants bien éclatés.” explique ensuite The Best d’ajouter que son adversaire lui a manqué de respect et qu’il le craint sans savoir que le français est un ancien champion du Glory.

Le combat débute ensuite entre les deux hommes, Cédric Doumbé raconte, “J’y vais, on commence, je lui dis ‘kick’, il me dit yes kickboxe. On commence low kick. Je vois sa tête […] Moi, nonchalant, mais dès qu’il essaye de mettre un coup, je bloque […] je lui mets des droites dans la bouche […]”. Après les premiers coups du rival de Baki, son adversaire commence à douter et boiter, le duel s’arrête, le français préfère en resté là et salue son adversaire pour repart dans la salle silencieuse pour s’entrainer tranquillement seul.

Cédric Doumbé était ravi d’avoir remis à sa place cette personne, mais sans être allé trop loin et préfère faire un passer un message pour ne pas avoir un comportement provocateur. “Dans chaque salle il y a un mec qui est fort, qui est meilleur qu’un autre. Les amis, vous n’avez rien à prouver dans la salle […] il faut savoir gérer tes émotions même si des gens te regardent.”, a-t-il conclu.