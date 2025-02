Jul ambiance Rabiot, l’OM et le tout le Vélodrome avec Wesh Alors

L’Olympique de Marseille a battu l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir en clôture de la 20ème journée de Ligue 1 et les Marseillais ont fêté cela sur un classique de Jul tout comme Adrien Rabiot qui a dédicacé le rappeur après le match.

Les supporters marseillais ont vibré hier soir lors du choc entre Marseille et Lyon, les Lyonnais ont ouvert le score en deuxième mi-temps avant que l’OM prenne l’avantage 2-1, mais Lacazette a égalisé pour l’OL et c’est finalement dans les dernières minutes que Luis Enrique a offert la victoire aux siens avec le troisième but marseillais. Le club phocéen peut se satisfaire, peut se satisfaire d’avoir pris 6 points en deux matchs face aux Lyonnais cette saison et reprend trois points d’avance sur l’AS Monaco à la deuxième place du championnat de France derrière le PSG.

Le stade vélodrome a fêté ce triomphe avec le hit de Jul, “Wesh Alors”, le morceau du rappeur marseillais a raisonné dans tout le stade au coup de siffler final avant d’être repris en boucle par les supporters et les joueurs. Ce classique de Jul extrait de l’album My World paru en 2015 s’est transformé en hymne de l’OM, “Les frissons… félicitations les gars” a réagi le rappeur pour remercier les joueurs marseillais après la victoire alors qu’Adrien Rabiot a publié une photo avec la légende “Wesh Alors” relayé ensuite par Jul.

Le wesh alors de Jul en boucle repris par TOUT le stade pour fêter la victoire c’était une DINGUERIE

