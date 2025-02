Kanye West et Bianca Censori expulsés des Grammy, voici pourquoi

L’incroyable entrée de Kanye West et Bianca Censori sur le tapis rouge des Grammy Awards a fait forte impression, cette dernière s’est affichée publiquement dans une tenue révélatrice en se déshabillant, mais l’apparition du couple à la cérémonie n’aura pas durée bien longtemps, ils ont rapidement été virés par les organisateurs.

Chaque apparition en public de Kanye West en compagnie de Bianca Censori suscite la controverse en raison des tenues explicites de la jeune femme, le duo a encore récidivé aux Grammy avec une nouvelle tenue très insolite et provocatrice. Ye est arrivé tout sourire avant de marcher sur le tapis avec son épouse, elle est apparue avec un long manteau de fourrure noir pour cacher sa tenue. Une tenue qu’elle a prise plaisir à dévoiler aux photographes, en ôtant doucement son manteau pour afficher sa robe transparente, à la surprise générale, elle ne portait absolument rien en dessous.

Habituée à faire dans les tenues révélatrices, Bianca Censori a encore réussi à oser aller plus loin au plus grand bonheur de Kanye West. Après de passage très remarqué et sensationnel, ils ont laissé la place à d’autres célébrités sur le tapis rouge avant que le couple de ne fasse finalement marche arrière. S’il semblait dans un premier temps que ce soit la tenue de Bianca Censori qui pose un problème aux organisateurs, c’est pour une autre raison que Ye et sa femme sont repartis, ils ont volontairement choisi de quitter l’événement. «West a été nominé et a marché sur le tapis, puis a choisi de monter dans sa voiture et de partir», a révélé le magazine People. Le couple est parti de son plein gré après avoir fait un tour sur le tapis rouge des Grammy.

Une chose est sûre, même sans participer à cette soirée, Kanye West et Bianca Censori ont réussi à faire parler d’eux.