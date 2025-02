Les choses sont devenues encore plus folles entre Bianca Censori et Kanye West après les Grammy

Rien n’arrête Ye et son épouse ! Vous pensiez que le coup de Bianca Censori et Kanye West sur le tapis rouge aux Grammy avec la tenue vraiment plus qu’osée de la jeune femme était choquante, vous n’avez encore rien vu de ce que le couple est vraiment capable, car les choses sont devenues encore plus folles lors d’une after-party déjantée suite à leur départ de la cérémonie des Grammy Awards.

Bianca Censori, toujours dans un style très osé et Kanye West se sont chauffés comme jamais !

Après s’être déjà lâché sur le tapis rouge des Grammy avec Bianca Censori qui se déshabille en public devant les photographes, les tourtereaux n’en sont pas restés là, ils ont poursuivi la soirée dans une after-party avec un comportement toujours aussi provocateur en public.

Les agissements de Bianca Censori et Kanye West sont constamment de plus en plus vulgaires. Conviés à une fête de l’influenceur Justin LaBoy, Ye et sa femme ont fait sensation sur place alors qu’ils venaient tout juste de quitter la cérémonie des Grammys. En effet, des images de cette folle soirée ont fuité sur les réseaux, et ils se sont affichés plus proches que jamais dans une danse torride. Bianca a changé de tenue mais en optant comme toujours pour un style très léger et explicite au bonheur de son mari comme le prouve une vidéo diffusée sur X par TMZ.

If you thought #KanyeWest and #BiancaCensori‘s red carpet stunt at the #GRAMMYs was shocking … things got even crazier at an after-party 👀 FULL STORY HERE 👉 https://t.co/aYyXtRsvSN 🎥: Backgrid pic.twitter.com/vdMeiQMMZ3 — TMZ (@TMZ) February 3, 2025

Kanye West all the way Turnt at a #Grammys2025 After party pic.twitter.com/u1QYFrBBa9 — dailyhappenigzz After Hours (@dailyhappenigzz) February 3, 2025