“J’ai 10 000 euros à donner”, Nasdas offre de l’argent aux fans et fait polémique

Habitué à faire des cadeaux à sa communauté de fans, Nasdas vient de lancer une nouvelle opération dans son dernier live sur Twitch et cela a déclenché une nouvelle polémique sur les démarches du Snapchateur le plus populaire en France.

Suivi par près de 9 millions d’internautes sur Snapchat, Nasdas a fait un live sur Twitch dans lequel il a décidé d’offre de l’argent aux fans. L’influenceur a annoncé être prêt à offrir 10 000 euros personnes, en faisant des dons, ou encore offrant des bons et des cadeaux. Des centaines d’abonnés sont suivi le direct, “Je dois donner 10 000 euros” a déclaré Nasdas avant d’expliquer aux internautes qui suivent le live de noter dans les commentaires du direct, les RIB, les cordonnées bancaires ou encore les adresses Paypal pour faire un virement.

Le risque sous-estime du jeu concours de Nasdas auprès d’une centaine de fans !

Nasdas a précisé que les internautes doivent écrire la raison pour laquelle ils lui demandent de l’argent afin de savoir ce qu’ils vont en faire dans le but de réaliser un tri parmi les nombreuses requêtes de ses abonnés. Ce jeu lancé par l’influenceur a poussé des milliers d’internautes à dévoiler publiquement leurs cordonnées bancaires, plusieurs IBAN sont affichés publiquement avec les noms des personnes comme le demande Nasdas sauf que cette méthode peu s’avérer être très dangereuse pour les internautes, cette initiative expose librement des données privées aux piratages, notamment à l’usurpation d’identité.

L’influenceur n’a semble-t-il pas eu conscience de son erreur et du danger de son jeu d’argent, cela a déclenché des vives critiques à son encontre sur les réseaux et dans la presse. Ce n’est pas la première que ses concours pour faire gagner de l’argent font débat, il avait suscité la polémique avec la mise à disposition du code d’une carte bancaire et d’offrir de l’argent pour l’ouverture d’un compte bancaire sur une plateforme en ligne.

Je suis le seul qui trouve ça triste que des gens en arrivent à là ? #Nasdas pic.twitter.com/yyhFx8m63z — ilias (@911ilias) February 2, 2025