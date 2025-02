Booba met un gros coup de pression à Gazo, « Tu vas… »

L’avertissement de Booba contre Gazo !

Nouvelle querelle opposant le vétéran Booba au jeune prodige Gazo.

Ce dernier a récemment attisé les flammes de Kopp en partageant un classement des artistes les plus écoutés sur Spotify, soulignant l’absence du fondateur du 92i parmi les rappeurs nommés. La réplique cinglante de Booba n’a pas tardé. Cette semaine, il s’est satisfait de son entrée dans le Top 10 des rappeurs français les plus streamés au mois de janvier sur Spotify et dans une story. L’ancien membre de Lunatic a ensuite affiché sur X un classement des albums les plus tendances dans la catégorie Hip-hop/Rap dans lequel le classique « Temps mort » (11ème) et l’album « Mauvais oeil » (13ème) de son ancien groupe formé avec Ali font mieux que le dernier album de Gazo, « Apocalypse » (14ème).

« Plus actuel » s’est amusé à écrire Booba en commentaire de la copie d’écran avec des émojis mort de rire en ajoutant un gros tacle pour avertir Gazo en le mentionnant avec la légende :

« Tu vas vite comprendre comment le monde tourne… commence à faire des économies. »

Cette réplique fait suite au sous-entendu de Gazo dans une récente story dans laquelle il avait qualifié Booba de rappeur « dépassé » sans le nommer explicitement, une remarque qui n’a pas échappé à l’attention du DUC. Il a donc répondu avec ironie, retournant l’expression contre son jeune rival et pour démontrer qu’il arrive encore à performer après plus de 25 ans de carrière, et cela, même avec ses anciens projets.

Cette réaction de Booba semble être à la fois une menace voilée et un conseil adressé à Gazo sur la suite de sa carrière musicale pour tenir, dans la durée et d’obtenir le mérite de la longévité dans le milieu du rap.