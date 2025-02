Chaax, signé sur le label de Booba dévoile DAM 3

Rejoindre le label 92i formé par Booba inscrit forcément Chaax dans la lignée d’un héritage prestigieux. Aussi intransigeant que déterminé, Chaax se sent prêt à en porter le blason avec toute l’indépendance d’esprit qui l’anime : « J’ai produit ma musique seul pendant très longtemps : je sais où je veux aller. »

Pour Chaax, le rap est une longue introspection à travers laquelle le jeune homme de 24 ans s’autorise confessions, mélancolie et intimité.

Après sa mixtape intitulée “KAÏZEN” avec les featurings Timal et Gato, Chaax revient avec une série de freestyle “D.A.M” – Dakar au monde mêlant rythmes imprévisibles et technique irréprochable.

Chaax dévoile DAM 3, un freestyle sombre et attachant où chaque mot frappe avec précision. Toujours dans l’egotrip, il enchaîne des punchlines ciselées et bourrées de références, affirmant une fois de plus sa maîtrise du verbe.

L’énergie, bien que brute, est parfaitement maîtrisée, révélant un Chaax plus déterminé que jamais. DAM 3 s’inscrit dans la continuité d’une série qui ne laisse aucune place à l’approximation.