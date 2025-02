Drake criblé d’impacts de balles après son clash avec Kendrick Lamar

Drake semble reconnaître avoir perdu le clash face à son rival Kendrick Lamar !

Nouveau chapitre dans la querelle entre les poids lourds du rap après les Grammy Awards et le triomphe de Kendrick Lamar, Drake s’avoue-t-il vaincu ?

Drake a visiblement vécu une véritable humiliation avec les victoires de Kendrick Lamar aux Grammy Awards, il a gagné cinq trophées avec son diss-track contre le rappeur canadien « Not Like Us » et a déclaré qu’il n’y a rien de plus puissant que le rap, que c’est la culture. Le succès est unanime pour Kendrick et Drizzy n’a fait aucun commentaire officiel sur l’impressionnant succès de son adversaire, mais a assuré le spectacle lors de son dernier concert.

Alors qu’il a décidé de poursuivre en justice Kendrick Lamar et sa maison de disque pour le titre « Not Like Us », Drake est apparu la nuit dernière sur scène à l’occasion d’un concert en Australie de sa tournée « Over My Dead Body » vêtu d’un pull criblé d’impacts de balles avec une fumée pour accompagner son entrée. Le rappeur Américain a mis en scène lors de ce show une fusillade pour son arrivée, un choix surprenant laissant sous-entendre qu’il s’est fait tirer dessus avec la victoire de Kendrick Lamar au Grammy soutenu par l’industrie musicale qui ont essayé de l’abattre, mais malgré cela, il est toujours en vie et ça chute n’est pas encore pour cette année, « Nous sommes en 2025 et Drizzy Drake est toujours bien vivant ».