Kanye West s’offre un énorme coup marketing avec la tenue osée de Bianca Censori

La robe transparente très osée de Bianca Censori est un coup de génie de Kanye West pour la publicité de sa marque.

Kanye West et Bianca Censori font la couverture de tous les médias depuis ce dimanche suite à l’apparition du couple controversée et explicite sur le tapis rouge des Grammy.

L’épouse du rappeur s’est affichée dans une tenue transparente plus qu’osée devant les objectifs des photographes dans une séquence qui a fait le tour du monde et polémique dans la presse. Malgré les critiques, Ye a assumé d’avoir affiché sa femme et avait tout préparé, le coup de communication était dans le but de faire la promotion de sa marque vêtements.

TMZ vient de révéler que Kanye West a prémédité le coup de buzz avec sa femme du week-end dans le but de faire la publicité pour sa ligne de vêtements et cela a bien fonctionné même si la méthode utilisée laisse perplexe et a choqué le public. Dans une séquence publiée par TMZ, le rappeur apparait devant des paparazzis en train de se vanter d’avoir réussi son opération marketing avec Bianca Censori à la cérémonie des Grammy Awards alors que le couple a quitté l’événement après son arrivée sensationnelle sur le tapis rouge, sans assister à la soirée.

« Nous avons battu les Grammys », a jubilé Ye devant des paparazzis devant le sourire de sa compagne, même s’il n’a remporté aucune récompense aux Grammy, le rappeur est ravi de voir tous les médias parler de la scène avec Bianca Censori en train de se déshabiller pour révéler sa tenue provocatrice et de s’être placé N°1 des recherches sur Internet dans le monde entier ce lundi. Quelques heures après cette déclaration, Kanye West a partagé une story Instagram dans laquelle il présente la robe de sa femme, un article de la nouvelle collection de la ligne de vêtements de sa marque Yeezy.

Kanye profite fréquemment des différentes sorties aux côtés de son épouse pour faire la promotion de Yeezy et n’hésite pas à l’exhiber dans des vêtements très apparents.