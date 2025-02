BEN plg dévoilé le clip : « On tombe, on réessaye »

BEN plg poursuit son énorme run de début d’année.

Après une participation épique à High&Fines Herbes, la sortie d’un titre intitulé ‘Les Tiktoks à Bardella’, une présence en feat sur les projets de Leo SVR et sur celui de EDGE, une grosse performance sur la Grünt #69 et une augmentation de + de 40% de ses streams, BEN plg entame ce nouveau mois sur la même dynamique que le précédent avec la sortie de ‘On tombe, on réessaye‘.

Comme il en a l’habitude il délivre une grosse performance rap sur ce nouveau single. Une plongée dans son quotidien dans laquelle il évoque au fil d’une série de punchlines tranchantes ce besoin de toujours se relever après une chute et de toujours chercher à se dépasser.