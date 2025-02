Booba se moque d’Alonzo qui assume d’être un rappeur de chicha

Booba s’amuse à charrier Alonzo !

Alonzo s’apprête à sortir son nouvel album en solo « Longue vie à nous » pour de 7 février, un opus de 16 titres avec les featurings de Gims sur « Couteau dans le dos », PLK pour le titre « Tableau de bord », Gazo sur « Toute la noché » et enfin Jul pour le morceau « Scanné ». De passage sur le plateau télévisé de Clique, Alonzo s’est exprimé sur certaines critiques et notamment celle sur le fait de faire du rap de chicha, cette séquence a interpellé Booba qui a adressé un tacle au rappeur marseillais.

Dans les années 2000, les rappeurs n’étaient pas aussi populaires dans les festivals ou en galèrent pour obtenir des dates de concerts en France, et le phénomène des showcases permettant aux artistes de se produire dans un cadre restreint très festif ou encore dans les clubs à chicha a pris de l’ampleur face à un public demandeur de musique urbaine et fréquemment recalé des boites de nuit les plus sélectives. Une période qu’Alonzo a bien connue même si aujourd’hui, il peut se satisfaire de réaliser des concerts dans les plus grandes salles de l’hexagone ou même dans le stade Vélodrome.

Booba taquine Alonzo sur le rap de chicha !

De passage dans l’émission de Mouloud Achour, Alonzo a été interrogé sur ce terme de rappeur à chicha pour donner son explication :

« Au début, dans les chichas, quels genres de communautés, on retrouvait ? C’étaient des rebeus, des renois, qui se faisaient recaler en club et qui ont trouvé un endroit où ils pouvaient fumer leur chicha tranquille, jouer au loup et écouter de la musique. Ce sont des gens comme moi ».

Alonzo a ensuite assuré qu’il assume cette qualification de rappeur de chicha :

« Donc quand sur Twitter y a eu un peu cette tendance, rappeur de chicha, zumba, je me suis dit ‘mais on se moque de qui là ? On se moque des miens ?’ Est-ce que je dois avoir honte de représenter cette catégorie de personne ? Non. Frérot, je fais du rap de chicha, et j’ai aucun problème avec ça« .

Cette déclaration a fait rire Booba, B2O a partagé l’extrait vidéo sur X avec le commentaire moqueur et ironique :

« Protégeons les rappeurs de chicha 🙌🏾 Une espèce en voie de disparition. Un combat noble« .