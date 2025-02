Guy2BezBar s’offre un gros feat une star du rap us

Guy2BezBar revient en force avec un nouvel EP et invite une tête d’affiche du rap américain pour une collaboration inédite : Rick Ross.

Après le succès du tube « Monaco » qui est devenu single de diamant et qui est resté dans nos têtes tout l’été, Guy2BezBar a dévoilé en fin d’année le titre « Mon année », un morceau puissant, mêlant émotions intenses est parfait pour célébrer. Pour débuter 2025, Guy2BezBar enchaine avec un autre projet, un EP de 7 titres à paraitre le 21 février prochain avec plusieurs invités.

Guy2BezBar vient en effet de dévoiler la tracklist de « Black House » avec comme invité Josman pour le single « Figaro », LaMano 1.9 sur le morceau « Jerrican » et enfin un troisième featuring plus étonnant et inattendu avec une pointure du rap us, Rick Ross. Rozay qui avait déjà collaboré avec Booba en 2012 pour 1.8.7 a accepté de poser un couplet sur le titre « Belly » de Guy2BezBar pour connexion à suivre de très près.