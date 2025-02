Irv Gotti, producteur pour Jay-Z, Kanye West et Jennifer Lopez est décédé

Fondateur du label The Inc. Records, anciennement nommé Murder Inc., le producteur Irv Gotti est décédé ce mercredi 5 février à l’âge de 54 ans.

C’est un jour triste pour le Hip Hop

Irving Domingo Lorenzo Jr. était un producteur légendaire de la scène hip-hop new-yorkaise des années 90. Il a mis en avant des artistes comme DMX et Ja Rule au début de leurs carrières respectives. En 2003, il a modifié le nom de son label en le renommant The Inc. Records, après avoir été impliqué dans une affaire de blanchiment d’argent, dont il a finalement été innocenté en 2005.

En plus de DMX et Ja Rule, Irv Gotti a travaillé pour plusieurs stars telles que Jennifer Lopez, Fat Joe, Jay-Z, Ashanti, Mary J. Blige ou encore Kanye West. Ces dernières années, il s’était éloigné du monde de la musique, étant devenu moins productif.

Irv Gotti a été déclaré mort des suites d’un accident vasculaire cérébral, conséquence de complications liées à plusieurs AVC précédents.

« Ses contributions chez Def Jam, à la fois en tant que directeur et en partenariat avec Murder Inc., ont contribué à ouvrir la voie à la prochaine génération d’artistes et de producteurs, une force qui a remodelé le paysage sonore du hip-hop et du R&B », a déclaré le label Def Jam pour lui rendre hommage, dans des propos relayés par The Guardian.