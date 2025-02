Ninho frappe fort avec « Camp Nou »

Découvrez le nouveau single et clip de NINHO pour le Projet 77 DEGRES disponible dès aujourd’hui intitulé « Camp Nou ».

Après le 91 et le 93, c’est au tour du 77 de briller. Le plus grand département d’Ile de France a vu naître de nombreux artistes et les mettra en avant à travers la compilation 77 Degrés.

Après trois singles percutants avec « Près du Binks » avec Timal, « En Deuspi » avec Ninho, « 77 degrés » avec Timal, Uzi, RK, ISK, SenSey’ et Negrito, les artistes du 77 ont démontré leur capacité à rassembler les talents.