Streamonsport : la nouvelle adresse

Streamonsport, comment trouver la nouvelle adresse ? Les fans de football sont depuis l’acquisition des droits télévisés de la Ligue 1 par DAZN à la recherche des plateformes de streaming gratuites ainsi que de l’IPTV, face à ce fléau, le service de streaming sportif par abonnement a revu ses tarifs à la baisse pour lutter contre le piratage.

Attention, il est important de prendre conscience du risque de l’utilisation d’un site tel que Streamonsport dont l’activité est illégale en France et répréhensible, même si des nombreux internautes se tournent vers ce type de site sans un abonnement payant pour suivre les matchs de football l’utiliser est passible de poursuite judiciaire. StreamOnSport propose un large choix de rencontres sportifs, de la Ligue des champions au championnat de France. Au mois de février 2025, le nom de domaine du site est footlive.ru.

Le nom de domaine de la plateforme subit fréquemment des changements en raison des sanctions imposées par l’ARCOM en France dans la guerre contre le piratage. Dans le cas où l’accès au site n’est plus possible, c’est que l’URL a été bloquée par les fournisseurs d’accès, une mesure mise en place par les autorités afin de mettre fin aux activités illégales face à la diffusion pirate des événements sportifs. Dans le but de préserver votre anonymat, il est aussi conseillé d’utiliser un VPN pour accéder à la plateforme pour garantir votre anonymat et assurer une connexion sécurisée.

L’utilisation des plateformes de streaming non autorisés est interdite par la loi en France, elle expose les utilisateurs à des risques. Il est recommandé de passer par un abonnement payant comme le propose beIN SPORTS, DAZN, RMC Sport ou encore Canal Plus.