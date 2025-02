Timal dévoile Ultimatum, un retour attendu au sommet du rap

Après une ascension fulgurante marquée par des succès retentissants et des certifications prestigieuses, Timal revient sur le devant de la scène avec son nouvel album, Ultimatum. Ce projet marque un tournant décisif dans sa carrière, confirmant son statut d’artiste incontournable du rap français.

Révélé au grand public grâce à sa série de freestyles Rapports, Timal a su imposer son style incisif et authentique. Depuis Trop chaud (2018) jusqu’à Arès (2021), en passant par Caliente (2020), chaque projet a renforcé sa place parmi les rappeurs les plus influents de sa génération. Aujourd’hui, avec Ultimatum, il revient plus déterminé que jamais.

Un album ambitieux et explosif

Avec Ultimatum, Timal prouve qu’il sait se renouveler tout en restant fidèle à son ADN musical. L’album offre une alchimie parfaite entre bangers percutants et morceaux introspectifs, explorant des thématiques variées, allant de la rue à la résilience, en passant par la fête et la réussite.

Ce projet se distingue également par des collaborations de prestige. On retrouve des featurings marquants avec NSG, SDM, Soolking, Leto, Gradur, Badjer et Boumso ou encore Naza apportant chacun leur touche unique et consolidant la diversité musicale de l’album.

Une évolution maîtrisée

Après avoir expérimenté avec différents styles, Timal revient à une formule plus brute et incisive avec Ultimatum. Il y délivre des textes percutants et des flows aiguisés, confirmant ainsi sa capacité à captiver son public tout en restant authentique.

Avec cet album, Timal ne lance pas seulement un nouvel opus, il pose un véritable ultimatum au rap français : il est là pour durer.