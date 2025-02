Tirexo, Zone Annuaire, Torrent9 sanctionnés ! Bientôt la fin ou une nouvelle adresse ?

De Tirexo, Zone Annuaire à Torrent9 une nouvelle salve de l’ACROM contre les sites pirates vient de tomber, plusieurs plateformes illégales ont été ciblées par les autorités et les FAI ont bloqué les adresses. Les sites précédents cités ne sont plus disponibles en France, via les anciennes adresses, les FAI ont procédé au blocage des noms de domaine.

Les changements d’URL des sites tels que Tirexo, Zone Annuaire, Torrent9 sont devenus de plus en plus fréquemment depuis l’ARCOM collabore avec les fournisseurs d’accès. Selon la loi en vigueur, utiliser plateforme de streaming gratuit ou le téléchargement gratuit non officielle afin de visionner des contenus protégés par les droits d’auteurs est interdit. Les administrateurs des plateformes ayant des telles activités risquent des poursuites judiciaires, tout comme les utilisateurs. Depuis peu, les autorités ont des nouvelles armes pour lutter contre cette activité illégale, ils peuvent désormais bloquer les adresses des sites et les faire exclure du moteur de recherche Google.

Ce vendredi 7 février, Tirexo vient d’être sanctionné après le blocage de l’extension, mais a rapidement réagi avec la nouvelle extension, .lat. Zone Annuaire est également fait son retour avec cette extension alors que Torrent9 est revenu sous l’adresse wvw-torrent9.com. Même si les plateformes tentent de répliquer aux sanctions, les autorités sont de plus en plus réactives face aux phénomènes et mènent la vie dure aux plateformes qui pourraient bien finir par disparaitre.

Mises en garde importantes, il y a un réel risque à utiliser ces plateformes, car elles diffusent des contenus protégés sans aucune autorisation et les utilisateurs peuvent être soumis à des sanctions allant de la suspension de la connexion à une amende.