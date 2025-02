Bianca Censori dominée par Kanye West qui affirme être Dieu

Bianca Censori sous l’emprise de son mari, la déchéance de Kanye West se poursuit. Le rappeur américain n’a pas lâché X depuis ce jeudi pour tweeter non-top des messages de plus en plus malaisant, avec des insultes, des propos antisémites, sa reconnaissance envers le na*isme au point de se prendre pour Dieu. Le plus surprenant dans tout cela, c’est que pour le moment aucune publication de Ye n’a été censuré par le réseau.

Twitter vient de vivre les heures les plus sombres de la carrière de Kanye West qui risque bien de perdre des millions de fans avec des déclarations choquantes indéfendables. C’est plus d’une soixante tweets que Ye a publiés sur X en 24 heures, souvent écrit en lettres majuscules avec des mots délirants et horribles, faisant l’apologie du 3ème Reich tout en s’énervant contre la communauté juive après avoir apporté son soutien à Diddy en demandant sa libération de prison. Concernant sa femme et la rumeur de l’emprise qu’il aurait sur Bianca Censori, il a clairement répondu dominer son épouse :

« Je domine ma femme. Ce n’est pas une mer*e woke féministe. Elle sort avec un milliardaire. Pourquoi est-ce qu’elle vous écouterait, vous, bande de pauvres minables ? »

Dans la suite de son message, Kanye West confie que le choix de la tenue osée aux Grammy Awards est celui de Bianca Censori et que cette dernière en aurait eu envie de s’afficher ainsi devant les photographes avec son autorisation :

« Les gens disent que c’était sa décision. Oui, je ne lui fais pas faire des choses dont elle n’a pas envie, mais elle n’aurait jamais pu le faire sans mon approbation. »

Dans une autre message, Ye insulte également Virgil Abloh, décédé en 2021, avant d’expliquer avoir écrit ce qui lui passait par la tête sans réfléchir apparemment aux conséquences, ni au sens de ses mots tout en précisant être encore vivant avec ses propos scandaleux. « Je suis Dieu« proclame-t-il par la suite et s’en prend aussi au mouvement MeToo en assurant que certaines femmes se sont déclarées victimes dans le cadre de ce mouvement social, mais elles auraient menti pour extorquer de l’argent aux hommes.

Il y a 5 ans, Kanye West avait déjà posté des messages lunaires contre son ex-femme, Kim Kardashian, mais cette fois-ci, il est encore allé plus loin et ne semble pas prêt de s’arrêter, ce vendredi soir, le rappeur a continué à poster plusieurs tweets non-stop en affirmant notamment qu’il va se produire au prochain SuperBowl 2026 alors que les rappeurs Travis Scott et Tyler The Creator ont arrêté de le suivre sur X.